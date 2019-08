È un sabato segnato dal sangue sulle strade, in Alto Adige. Dopo l’incidente mortale in val Venosta di questa mattina, un altro tragico schianto è avvenuto in val Casies: una persona è morta ed un’altra è rimasta ferita in seguito ad uno scontro frontale tra auto e moto che si è verificato attorno alle 14.



Sul posto la Croce bianca, i carabinieri, l’assistenza spirituale ed i vigili del fuoco. La persona ferita, sembra in modo lieve, è stata trasportata all’ospedale di San Candido.



Due vittime, dunque, in altrettanti incidenti che hanno tragicamente coinvolto dei motociclisti.