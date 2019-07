Due persone sono rimaste ferite, una in modo lieve e l’altra in maniera più grave, in seguito ad un incidente sul lavoro avvenuto poco dopo le 13.30 a San Valentino alla Muta, in Alta Val Venosta.



Secondo le prime informazioni, il ferito più grave è rimasto intrappolato sotto un trattore. In azione l’elicottero di soccorso Pelikan 1, il corpo dei vigili del fuoco volontari di San Valentino, la Croce Bianca ed i carabinieri per i rilievi di rito.