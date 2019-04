Una enorme valanga di neve bagnata si è riversata nel pomeriggio nelle falde della montagna di Gomagoi nel comune di Stelvio. Non ci sono stati danni a persone o cose. Si tratta di un fenomeno frequente in primavera, sostengono i vigili del fuoco di Stelvio che hanno filmato il fenomeno.



Cinque anni fa nel comune di Moso in Passiria si era staccata una valanga di simili proporzioni.