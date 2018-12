La Procura di Bolzano indaga per omicidio, dopo il ritrovamento della salma di una donna di 54 anni nel suo appartamento a San Giorgio di Brunico. Anna Magdalena Oberhollenzer, secondo il racconto dei vicini, da circa un anno e mezzo viveva nella palazzina di via Valle Aurina.



Il corpo è stato rinvenuto la scorsa notte dopo la segnalazione dei vicini che avevano notato l’assenza della donna. La morta sarebbe sopraggiunta comunque una decina di ore prima.



Chiarezza fornirà comunque solo l’autopsia, ordinata dalla Procura. Ci sarebbero comunque seri elementi a fare ipotizzare un delitto. Se confermato si tratterebbe del quinto femminicidio nell’arco di quest’anno in Alto Adige.