Incidente mortale sul Larchenberg, in Val d’Ultimo, nella zona di Santa Valburga, nei pressi del Lago di Zoccolo. Una turista tedesca è precipitata questo pomeriggio durante un’escursione in un tratto ripido del sentiero.



La zona è stata raggiunta da una squadra del soccorso alpino, coadiuvata anche dall’equipaggio del Pelikan 2 dell’elisoccorso. Sulle cause dell’incidente compie accertamenti la Guardia di finanza.