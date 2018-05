I carabinieri di Bressanone, durante un posto di controllo posto nei pressi del Casello Autostradale di Bressanone Nord, hanno fermato alla guida di un’autovettura con targa croata un cinquantaseienne, iraniano, residente in Svezia, il quale stava trasportando altri quattro connazionali, di età compresa tra i 29 e i 43anni. Al termine degli accertamenti, i carabinieri hanno tratto in arresto l’autista del mezzo, risultato noleggiato in Croazia, con l’accusa di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Gli accertamenti hanno infatti consentito di verificare che l’uomo stava tentando di condurre illegalmente, in un non meglio specificato paese europeo e dietro pagamento, gli altri soggetti trasportati nel mezzo che, dopo le contestazioni, hanno ammesso di aver tentato di uscire dall’Italia utilizzando un passatore. I quattro sono stati denunciati per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato. L’arrestato è stato condotto in carcere di Bolzano.