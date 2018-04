Sono in corso ricerche in tutta Italia di un padre, che ieri si è allontanato con i due figli di 4 e 2 anni dall’abitazione di famiglia a Bolzano. Jamel Methenni, un cittadino tunisino di 33 anni, ha fatto perdere le sue tracce. È in viaggio con un furgone, probabilmente in direzione sud. Il cellulare è stato localizzato per l’ultima volta nella zona di Verona.



Ieri, al suo rientro dal lavoro, la moglie, una cittadina italiana di 28 anni, ha scoperto che il marito e i due figli Yassine e Yasmine, un maschio e una femmina, non erano in casa.



Mancava anche un borsone e dei vestiti, così la moglie ha fatto denuncia di scomparsa ai carabinieri di Bolzano. La centrale operativa dei carabinieri di Bolzano raccoglie informazioni e segnalazioni al 0471-337662.