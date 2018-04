Per il secondo anno consecutivo il Torricelli vince il Festival Studentesco a Bolzano. È il liceo scientifico di via Rovigo ad aggiudicarsi l’edizione 48 del Festival superando di soli 4 punti gli studenti dell’Istituto Galilei mai arrivati così vicini alla vittoria.

Il trofeo sabato sera è entrato al Palasport poco dopo le 20 portato in trionfo proprio dagli studenti del Torricelli, ed è uscito all’una di notte nelle stesse mani degli studenti del liceo. Una serata vissuta sull’onda dell’emozione conclusasi in un Palasport di Via Resia affollato come non mai, dentro e fuori: sold out con 4.000 spettatori presenti e premiazione in diretta Rai.

Il Torricelli ha trionfato sugli altri 15 istituti in gara al termine di un’edizione che ha visto la partecipazione record di 758 studenti per un totale di 334 esibizioni che per tre settimane hanno animato Bolzano da piazza Walther al Cristallo, dai campi da gioco del Coni al Palaresia.