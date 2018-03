Il questore di Bolzano, Giuseppe Racca, ha disposto la chiusura per quindici giorni del bar «Miami» di Via Perathoner 25. Il provvedimento, spiega la questura è stato assunto «in seguito a numerosi episodi verificatisi all’interno e all’esterno del locale, che lo fanno ritenere pericoloso per l’ordine pubblico e per la sicurezza dei cittadini».

Già lo scorso autunno, il questore aveva diffidato il gestore del locale dal consentire la commissione di reati ed ogni altro atto che potesse determinare pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica. La situazione però non è cambiata: si sono verificate ancora risse, liti, diverbi, aggressioni, furti e situazioni di pericolo che hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine che hanno anche accertato un’alta percentuale di persone in stato di alterazione alcolica, pregiudicate, e inosservanti di misure di prevenzione, rinvenendo anche sostanze stupefacenti. Lo scorso 20 marzo, infine, una persona è stata arrestata per detenzione e spaccio di droga.