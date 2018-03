Passaporti, a Bolzano parte la prenotazione on line

Dal 19 marzo, la domanda per il rilascio del passaporto presso la Questura di Bolzano potrà essere presentata solo attraverso la prenotazione on line, collegandosi direttamente al sito www.passaportonline.poliziadistato.it alla voce «rilascio passaporto-agenda on line», oppure attraverso l’Ufficio anagrafe dei Comuni che offrono tale disponibilità.

Per particolari necessità, urgenze ed esigenze, l’Ufficio passaporti della Questura rimane comunque a disposizione negli orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30; giovedì anche dalle 15 alle 17. La Questura di Bolzano informa che a breve sarà possibile effettuare on line anche la dichiarazione di accompagnamento, per i genitori che autorizzano l’espatrio dei figli minori di anni 14.