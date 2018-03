Diciassette mucche e vitelli di un maso di Gais in val Pusteria sono morti di botulismo, causato da un batterio nel fieno che potrebbe derivare da un cadavere di un piccolo animale.

«Perdere animali in questo modo fa veramente male», dice Anton Moser del maso Perntal al Dolomiten. Il piccolo allevatore, la scorsa settimana si è accorto che una delle sue 49 mucche da latte non stava bene e ha chiamato il veterinario che ha subito espresso il sospetto di allevamento da botulismo, confermato nel frattempo dalle analisi di laboratorio. Poche ore dopo l’animale è morto e altre 16 bestie sono state abbattute per motivi sanitari.