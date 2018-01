Ha suscitato parecchia curiosità a Bressanone l'atterraggio d'emergenza (nella foto del Tg Rai) di una mongolfiera sulla statale del Brennero oggi poco dopo mezzogiorno.

La mongolfiera, che con ogni probabilità partecipava ad un raduno in Val Pusteria, ha perso quota ed è atterrata sulla statale del Brennero, a pochi passi dal centro storico. Fortunatamente gli automobilisti in transito si sono fermati in tempo, evitando così situazioni di pericolo. Sul posto è intervenuta la Polizia municipale.