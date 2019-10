Giovedì 17 Ottobre alle ore 11 presso la Sala Don Guetti di Cassa Centrale Banca a Trento (entrata da via Segantini o da via Vannetti) sarà svelato il nuovo magazine “W VOLLEY 2019 – 2020” che sarà poi in edicola in omaggio con l’Adige di domenica 20 ottobre 2019.

Il magazine dedicato al volley è ormai, da molti anni, un appuntamento fisso per i tanti appassionati di questo sport; noi dell’Adige quest’anno abbiamo il piacere di invitarVi alla presentazione della nuova edizione 2019-2020 di questo magazine di 64 pagine che darà ampio spazio ai protagonisti dei campionati dalla serie A alla serie C.

Sarà un’occasione di incontro fra addetti ai lavori e atleti, ed appassionati della pallavolo, dove avremo il piacere di avere presenti anche alcuni giocatori dell’ltas Trentino con il presidente Diego Mosna, oltre a vari rappresentanti delle Istituzioni.

Sono invitati tutti i presidenti, i dirigenti, gli allenatori, i giocatori e gli staff delle squadre di volley di tutta la regione, oltre, naturalmente a tutti i nostri lettori.

Alla presentazione seguirà un brindisi augurale e un buffet offerto da l’Adige.