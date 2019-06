Pallavolo in lutto. Questa mattina è morto per un arresto cardiaco Miguel Angel Falasca, allenatore spagnolo della Saugella Monza con cui aveva recentemente vinto la Challenge Cup. Falasca, 46 anni, ha accusato un malore in mattinata mentre si trovava a Varese con la famiglia. Lascia la moglie e due figli.



«Un improvviso lutto questa mattina ha scosso il mondo del volley: all’età di soli 46 anni è venuto a mancare per un arresto cardiaco Miguel Angel Falasca: allenatore della Saugella Team Monza ed ex pallavolista argentino naturalizzato spagnolo». Lo scrive la Fipav.

«Il presidente Pietro Bruno Cattaneo, il Consiglio federale, il segretario generale Alberto Rabiti e tutta la pallavolo italiana esprimono il proprio cordoglio per l’improvvisa e dolorosa scomparsa. Da parte della Federazione Italiana Pallavolo giungano alla famiglia di Falasca e al Consorzio Vero Volley Monza le più sentite condoglianze», si legge nella nota odierna.

Poco prima, via Twitter, proprio il club lombardo aveva dato il triste annuncio: «È con estremo e assoluto dolore che il Consorzio Vero Volley e il suo presidente annunciano l’improvvisa scomparsa di Miguel Angel Falasca. L’allenatore del Saugella Team Monza è mancato nella mattinata di oggi per un arresto cardiaco».



«Non esistono delle parole adatte per un momento come questo, si possono solo esprimere il dolore di Alessandra Marzari, presidente del Consorzio Vero Volley, di tutti i tesserati e collaboratori e la nostra vicinanza alla sua famiglia, certi che sarà un cordoglio cui si unirà tutto il mondo della pallavolo», ha aggiunto la società di Monza.

Subito dopo è arrivata la nota del Modena Volley, dove l’ex palleggiatore argentino naturalizzato spagnolo aveva giocato fra il 2002 e il 2003.

«Il Presidente Diego Mosna, i dirigenti, gli allenatori, i giocatori e tutto l’ambiente di Trentino Volley si stringono attorno alla famiglia Falasca e a quella del Vero Volley Monza per l’improvvisa scomparsa di Miguel Angel», scrive la Trentino Volley.

«Il club riceve sconvolta la tragica notizia dell’improvvisa e drammatica scomparsa di Miguel Angel Falasca, un uomo che si è sempre distinto per il suo impegno e la grande correttezza. Un immenso dolore che ci colpisce tutti. Miguel Angel è stato un giocatore di Modena Volley, che ha onorato la nostra maglia e un esemplare avversario sul campo, in ogni occasione. Ai suoi famigliari, a chi gli voleva bene, al presidente Alessandra Marzari e a tutto il Consorzio Vero Volley va il cordoglio più sentito da parte di Catia Pedrini e di tutta la nostra società», ha scritto Modena Volley.