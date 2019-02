Facile successo dell’Itas Trentino che non lascia scampo al fanalino di coda BCC Castellana Grotte nel ventesimo turno di regular season. I campioni del mondo questa sera hanno impiegato poco più di un’ora e un quarto per avere la meglio sulla formazione pugliese ultima della classe, che ha ben presto alzato bandiera bianca di fronte allo strapotere tecnico e fisico mostrato sul mondoflex di gioco dai padroni di casa.



Il 3-0 consente alla squadra di Lorenzetti di ritrovare la vittoria di fronte al proprio pubblico in campionato, confermando il secondo posto in classifica.



L’ultimo match prima della Final Four di Coppa Italia ha messo in evidenza la buona condizione dell’intera formazione titolare trentina; Lorenzetti ha riproposto la formazione tipo per buona parte della partita, ottenendo risposte incoraggianti soprattutto dal servizio (a segno nove volte a fronte di nove errori) e dall’intero trio di palla alta, andato tutto in doppia cifra. Fra i migliori, il rientrante Kovacevic che, dopo due turni di riposo concessigli dallo staff tecnico, ha dimostrato di non aver perso smalto firmando una partita molto convincente in attacco (16 punti col 56%).



«Sono tre punti importanti per la nostra corsa in campionato, anche perché ci attenderanno in questa parte finale di regular season altri impegni difficili in trasferta - ha dichiarato Lorenzetti al termine del match - . Oltretutto all’andata avevamo lasciato un punto agli avversari e ci tenevamo a riscattarci in questa partita; il risultato ci permette di aumentare il vantaggio sulla quarta posizione, situazione propizia per poi ottenere la eventuale qualificazione alla Champions League. Nonostante la stanchezza, la squadra stasera ha saputo tenere alta la concentrazione ed il ritmo, senza mai sbandare troppo e mettendo in campo il giusto spirito».



Per l’Itas Trentino un giorno e mezzo di riposo prima di iniziare, martedì pomeriggio, la settimana di allenamenti che porterà alla Final Four, da giocare nel prossimo weekend all’Unipol Arena di Bologna. I gialloblù saranno protagonisti della seconda semifinale di sabato 9 febbraio, in programma alle ore 18 contro la Cucine Lube Civitanova (diretta RAI Sport + e Radio Dolomiti).



Itas Trentino-BCC Castellana Grotte 3-0

(25-18, 25-17, 25-20)



ITAS TRENTINO: Vettori 13, Russell 15, Candellaro 7, Giannelli 1, Kovacevic 16, Lisinac 3, Grebennikov (L); Codarin 5, Daldello, Cavuto, Nelli 2. N.e. De Angelis. All. Angelo Lorenzetti.



BCC: Wlodarczyk 7, Scopellitti 5, Zingel 15, Mirzajanpopour 6, De Togni 3, Falaschi 2, Cavaccini (L); Kruzhkov, Quartarone, Pace, Studzinski 1. N.e. Agrusti. All. Vincenzo Di Pinto.



ARBITRI: Brancati e Santi di Città di Castello (Perugia)



DURATA SET: 25’, 27’, 27’; tot 1h e 19’.



NOTE: 2.761 spettatori, per un incasso di 20.229 euro. Itas Trentino: 7 muri, 9 ace, 9 errori in battuta, 7 errori azione, 52% in attacco, 65% (27%) in ricezione. BCC: 6 muri, 0 ace, 4 errori in battuta, 9 errori azione, 41% in attacco, 64% (23%) in ricezione. Mvp Kovacevic.