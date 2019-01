Emma Villas Siena - Top Volley Latina 2-3 (23-25, 25-20, 24-26, 25-17, 12-15)

Emma Villas Siena: Marouflakrani 3, Ishikawa 17, Cortesia 13, Hernandez Ramos 24, Maruotti 3, Van De Voorde 8, Caldelli (L), Giovi (L), Savani 9, Gladyr 0, Mattei 0. N.E. Vedovotto, Spadavecchia. All. Zanini.

Top Volley Latina: Sottile 1, Palacios 12, Barone 10, Stern T. 7, Ngapeth 9, Gitto 10, Caccioppola (L), Santucci (L), Parodi 17, Gavenda 12, Huang 0, Stern Z. 1. N.E. Rossi. All. Tubertini.

ARBITRI: Goitre Mauro Carlo, Saltalippi.

NOTE - durata set: 29’, 30’, 33’, 27’, 20’; tot: 139’. Spettatori 1.664 Mvp Parodi



La Top Volley Latina vince il match al tie break al PalaEstra contro la Emma Villas Siena. I laziali conquistano il primo ed il terzo set, poi subiscono per due volte la rimonta dei senesi. Si arriva al quinto parziale. Al tie break tuttavia la squadra di coach Tubertini vince 12-15 e conquista in questo modo 2 punti importantissimi per la propria classifica. L’mvp del match è Simone Parodi, autore dell’ultimo punto e di 17 punti complessivi in questa gara. A Siena non sono sufficienti i 24 punti messi a referto da Fernando Hernandez e i 17 di Yuki Ishikawa.