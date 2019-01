Kioene Padova - Globo Banca Popolare del Frusinate Sora 3-2 (25-18, 25-21, 24-26, 13-25, 15-6)

Kioene Padova: Travica 4, Louati 23, Polo 11, Torres 20, Barnes 6, Volpato 13, Bassanello (L), Cottarelli 0, Danani La Fuente (L), Cirovic 3. N.E. Lazzaretto, Premovic, Sperandio. All. Baldovin.

Globo Banca Popolare del Frusinate Sora: Kedzierski 4, Fey 4, Caneschi 8, Petkovic 25, De Barros Ferreira 18, Di Martino 2, Mauti (L), Bonami (L), Rawiak 0, Marrazzo 1, Esposito 3. N.E. Bermudez, Farina, Nielsen. All. Barbiero.

ARBITRI: Venturi, Pozzato.

NOTE - durata set: 24’, 25’, 28’, 23’, 16’; tot: 116’. Spettatori 2.519 MVP Yacine Louati



Primo tie break della stagione per la Kioene Padova, che guadagna una vittoria sofferta contro Sora. Dopo due set dominati dai veneti, col passare dei minuti Petkovic & C. hanno saputo approfittare dei vari errori della Kioene, mandando la sfida al quinto set. Bravi i ciociari a crederci fino alla fine, ma un buonissimo Louati ha spesso tenuto in piedi Padova che ottiene così una vittoria importante per rimanere attaccati alla zona play off.

Il primo break della partita è della Kioene, che con Volpato si porta sull’8-6. Con il turno al servizio di Travica, Padova aumenta il divario grazie al triplo ace del capitano patavino (13-7). I padroni di casa sono molto insidiosi al servizio (6 le battute vincenti in questo set) ed è con l’ace del 17-11 di Polo che coach Barbiero ricorre nuovamente al time out. Sora prova a reagire con Petkovic, ma Louati stacca grazie alla diagonale del 22-14. Il colpo out di Joao Rafael regala il set ball sul 24-15 ed è ancora Louati a chiudere il parziale con il colpo del 25-18.

Buon inizio per la Kioene nel secondo set, con Louati e Torres a spingere verso il provvisorio 8-5. È un bel testa a testa, con molte difese che accendono lo spettacolo. La Kioene però continua a mantenere un leggero vantaggio, con Torres a segnare il punto del 17-14. Sul muro del 19-15 di Polo, coach Barbiero chiede pausa. Louati è incontenibile ed è lui a far volare i veneti sul 21-15. Louati realizza la pipe del 24-21 ed è l’attacco fuori campo di Petkovic a chiudere il parziale 25-21. Reazione di Sora nel terzo set, con Padova che subisce i colpi di Fey (2-4). I due errori consecutivi degli ospiti regalano la parità alla Kioene (11-11) e, nonostante i diversi errori dei patavini, è Louati l’uomo in più per i veneti. Coach Barbiero manda in campo Rawiak per Fey ed è Polo a trovare il sorpasso (21-20). Il set ball giunge sul 23-24 dopo una pipe sparata lontano da Louati. Si va ai vantaggi ma è l’ace di Petkovic a chiudere 24-26.

La Kioene perde di lucidità e sull’ace del 2-5, coach Baldovin manda in campo Cirovic per Barnes. Sora difende molto e inizia a credere fortemente nella rimonta. Sull’ace di Petkovic del 7-13 coach Baldovin chiama time out ma l’opposto di Sora diventa incontenibile (7-16). Padova spegne la luce con Fey ancora a realizzare punto al servizio (8-18). Per i laziali è gioco facile e a chiudere è il primo tempo di Polo direttamente sulla rete (13-25).

Tie break infuocato, con la Kioene Arena che si risveglia dopo l’ace del 3-2 di Travica. Ancora una volta Louati prende per mano la squadra e sul 6-3 coach Barbiero chiede pausa. Torres manda le squadre al cambio campo sull’8-4 ed è grazie al suo servizio che la Kioene va sul 12-5. Padova chiude la pratica con l’ace del 15-6 a firma di Barnes.