Calzedonia Verona - BCC Castellana Grotte 3-1 (25-21, 24-26, 25-18, 25-20)

Calzedonia Verona: Spirito 2, Manavinezhad 13, Solé 12, Boyer 24, Kaziyski 16, Alletti 6, Giuliani (L), De Pandis (L), Birarelli 0, Magalini 0. N.E. Pinelli, Marretta, Sharifi. All. Grbic.

BCC Castellana Grotte: Falaschi 0, Wlodarczyk 13, De Togni 7, Kruzhkov 0, Mirzajanpourmouziraji 18, Zingel 7, Pace (L), Cavaccini (L), Zanatta Buiatti 10, Agrusti 0, Quartarone 0, Scopelliti 0. N.E. Studzinski Rodrigues. All. Di pinto.

ARBITRI: Gnani, Moratti.

NOTE - durata set: 28’, 29’, 25’, 25’; tot: 107’. Spettatori 3212 MVP Boyer



Partita combattuta e avvincente, quella andata in scena all’Agsm Forum. Castellana Grotte si rivela ancora una volta un avversario ostico per i gialloblù, che portano a casa altri tre punti importantissimi. La partita inizia subito in modo tirato, fra le due formazioni. Con Kaziyski, Calzedonia prova a prendere il largo, ma con due ace di Mirza e Wlodarczyk Castellana è sempre lì, dal 9-9 al 17-17 è un batti e ribatti, con scambi anche molto lunghi e logoranti. Nel secondo set, prende coraggio Castellana, in difesa lavora bene e la gran schiacciata di Mirzajanpour porta sul 19-21. Mani-out e schiacciata di Kaziyski, il match è di nuovo punto a punto. Set point di nuovo nelle mani della Calzedonia, ma i pugliesi fanno una buona difesa, poi murano e chiudono 24-26. La Calzedonia Verona assorbe il colpo e nel terzo set reagisce con forza, conduce il parziale con personalità, creando difficoltà in difesa a Castellana. Solé, Kaziyski e Boyer continuano a bombardare gli avversari, difficile per Zanatta e compagni tenere il ritmo. Infine, l’ultimo set viene condotto sempre punto a punto. Creare uno strappo si rivela complicato, perché i pugliesi difendono con le unghie, il confronto serrato prosegue fino ai punti finali, quando Calzedonia mette in campo tutta la sua grinta e con Solé e Boyer trova punti decisivi. Mani-out e poi ace di Kaziyski, e il match ball è dei gialloblù.