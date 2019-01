Dopo aver centrato la matematica qualificazione alla pool promozione di serie A2 di volley femminile con tre turni di anticipo grazie al successo al tie break ottenuto a Cutrofiano, per la Delta Informatica Trentino è tempo di tornare in palestra per il primo impegno ufficiale del 2019.

Domenica (fischio d’inizio alle ore 17) al Sanbàpolis, infatti, le gialloblù di Nicola Negro saranno protagoniste dell’attesa sfida al vertice con il Barricalla Cus Torino, seconda forza del girone grazie ai suoi 27 punti in classifica, uno in più rispetto alle gialloblù, attualmente al terzo posto. Per Trento si tratterà del primo di tre impegni particolarmente importanti e delicati: i punti che Moncada e compagne otteneranno nelle prossime tre sfide, le ultime di regular season, con Torino, Perugia e Sassuolo serviranno infatti sia per delineare la classifica finale della prima fase, sia in ottica pool promozione, dove le squadre qualificate ripartiranno dal bottino di punti conquistati contro le altre formazioni che hanno centrato il pass per la pool promozione.