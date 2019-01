Trentino Volley di nuovo al lavoro dal pomeriggio di oggi presso la BLM Group Arena di Trento. Dopo tre giorni di riposo, concessi dallo staff tecnico in corrispondenza del cambio di anno solare, i Campioni del Mondo si sono ritrovati attorno alle ore 15 nella sala pesi dell’impianto di via Fersina per dare ufficialmente il via agli allenamenti del 2019.

Per il primo giorno di attività della settimana che porterà l’Itas Trentino allo scontro al vertice casalingo di sabato contro Perugia, i gialloblù hanno sostenuto una seduta di tre ore e mezza (potenziamento fisico seguito da tecnica sul campo centrale) che verrà replicata in maniera simile anche giovedì fra le 17 e le 20.30. Per venerdì sera e sabato mattina è stata invece prevista una sola seduta con palla.

In vista dello scontro al vertice di sabato contro Perugia, Angelo Lorenzetti può lavorare col gruppo completo.