Revivre Axopower Milano - Consar Ravenna 3-2 (19-25, 25-22, 27-25, 23-25, 15-12)

Revivre Axopower Milano: Sbertoli 3, Clevenot 17, Kozamernik 6, Abdel-Aziz 21, Maar 6, Piano 16, Hoffer (L), Hirsch 2, Pesaresi (L), Izzo 0, Bossi 5, Basic 8. N.E. Gironi. All. Giani.

Consar Ravenna: Saitta 3, Poglajen 13, Verhees 10, Rychlicki 24, Raffaelli 16, Russo 10, Marchini (L), Goi (L), Di Tommaso 0, Argenta 0. N.E. Lavia, Smidl, Frascio, Elia. All. Graziosi.

Arbitri: Sobrero, Goitre Mauro Carlo. Durata', 29', 34', 30', 28'; tot: 147'. Spettatori: 1585. MVP: Piano.



È la Revivre Axopower Milano ad aggiudicarsi il boxing day del 26 contro la Consar Ravenna. Ci sono voluti 147 minuti per porre fine a un match combattuto e conquistato dalla formazione di casa al tie break, il primo della stagione. I parziali (19-25, 25-22, 26-24, 23-25 e 15-12) sono stati caratterizzati da un grande spettacolo in campo con le due formazioni a lottare su ogni pallone. Una partita bella, ma caratterizzata da contestazioni su alcuni dei fischi arbitrali. Parte meglio Ravenna che con Saitta in regia smista bene il gioco, sollecitando i suoi compagni in attacco. La Consar allunga nella fase centrale del parziale, chiuso dall’ace di Verhess sul 19-25. È l’equilibrio a regnare sovrano nel secondo con il break decisivo della Revivre Axopower sul finire del con Nimir che chiude i conti con il muro vincente del 25-22. Emozioni che si susseguono nel terzo dopo che Milano spreca un +3 di vantaggio, ma Ravenna non concretizza due ball. Ci pensa così Piano con un ace a scrivere il 27-25. La Consar impatta sul pareggio chiudendo 23-25 il quarto parziale, ma al tie break è Piano a prendere quota e a piazzare il mani out della vittoria. Non bastano a Ravenna i 24 punti di Rychlicki, mentre Milano si gode l’ottima prestazione di Nimir e Clevenot (21 e 17), ma soprattutto la prova monstre di Piano (MVP con 16 punti) e di Pesaresi, autentico leader in seconda linea.