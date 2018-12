Calzedonia Verona - Vero Volley Monza 3-0 (25-20, 25-22, 25-14)

Calzedonia Verona: Spirito 2, Manavinezhad 10, Solé 9, Boyer 11, Kaziyski 12, Birarelli 8, Giuliani (L), De Pandis (L), Alletti 0. N.E. Magalini, Sharifi, Marretta, Pinelli. All. Grbic. Vero

Volley Monza: Orduna 0, Plotnytskyi 9, Yosifov 6, Ghafour 8, Dzavoronok 12, Beretta 3, Rizzo (L), Calligaro 0, Galliani 1, Botto 1, Arasomwan 0, Giannotti 2. N.E. Buti. All. Soli.

ARBITRI: Zanussi, Puecher. Durata', 30', 22'; tot: 77'. Spettatori: 3433. MVP: De Pandis.



La partita dell’Agsm Forum è dominata dalla Calzedonia Verona, che porta a casa due con agilità, mentre Monza lotta con più convinzione nel secondo. I gialloblù aprono le danze con il punto di Boyer, poi il mani out di Kaziyski, e cominciano già a costruire un distacco. Bene anche i muri, mentre Monza nelle prime battute fatica a trovare precisione (7 errori al servizio). L’ace di Plotnytskyi rianima Vero Volley, che si fa sotto con un break di Yosifov per il 12-10. Birarelli, alla sua 500a partita in carriera, dà il buon esempio. Si lotta punto a punto, una gran schiacciata di Manavi riallontana Verona e ci pensa Kaziyski, con due bolidi, a mettere giù i 2 punti decisivi. Il secondo parziale si apre con un batti e ribatti equilibrato. Boyer scarica tutta la sua potenza nella schiacciata del 7-5, Monza però può contare su Dzavoronok per restare sempre in scia. Gli scambi sono prolungati e combattuti, solo verso la metà delCalzedonia riesce a scavare un vantaggio, e Birarelli chiude il set. L’ultima frazione è dominata da Calzedonia. La squadra lombarda è in affanno, Solé firma il 21-11 che spacca definitivamente il match e la Calzedonia si gode l’ovazione del suo pubblico. Con Manavi in battuta, uno scambio lunghissimo regala il 24-14, sale in cattedra De Pandis che chiude con 78% di ricezione positiva, e l’ace di Manavi chiude la partita.