Emma Villas Siena - Vero Volley Monza 1-3 (24-26, 24-26, 25-19, 18-25)



Emma Villas Siena: Marouflakrani 1, Ishikawa 14, Spadavecchia 12, Hernandez Ramos 14, Maruotti 9, Gladyr 16, Caldelli (L), Giovi (L), Fedrizzi 1, Giraudo 0, Vedovotto 0. N.E. Johansen, Cortesia, Mattei. All. Cichello.



Vero Volley Monza: Orduna 1, Plotnytskyi 17, Yosifov 11, Ghafour 20, Dzavoronok 16, Beretta 2, Rizzo (L), Galliani 0, Botto 0, Calligaro 0. N.E. Arasomwan, Giannotti, Buti. All. Soli.



ARBITRI: La Micela, Piana.



NOTE - durata set: 29’, 29’, 28’, 24’; tot: 110’. Spettatori: 1387. Incasso: 7.831 euro. MVP: Plotnytskyi.



Finisce 1-3 la sfida al PalaEstra tra Emma Villas e Vero Volley Monza.



Siena ci ha provato e ha lottato contro Orduna, Plotnytskyi e compagni e si è aggiudicata anche ottimamente il terzo set di questa sfida, ma i lombardi hanno giocato un’ottima pallavolo conquistando tre punti importanti nella corsa ai Play Off del team allenato da coach Fabio Soli. Siena sarà impegnata domenica prossima, 23 dicembre, a Ravenna. Il miglior realizzatore dell’incontro è Ghafour, autore di 20 punti. Plotnytskyi ne mette a segno 17 ed è lui l’mvp, mentre 16 sono opera di Dzavoronok. Siena riceve bene, chiude il match con il 57% in questo fondamentale e non attacca male (49%). Buono anche il dato degli 11 muri punto. Ma non basta: Orduna serve bene tutti gli attaccanti del team lombardo, che gioca la gara con assoluta continuità. Monza parte forte e, con i colpi di Plotnytskyi e Dzavoronok, si aggiudica primo e secondo set. La Emma Villas rientra e fa suo il terzo parziale (con Gladyr che mette a segno 7 punti nel set). Nel quarto non c’è storia, Monza si impone con il punteggio di 18-25.