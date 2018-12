Reduci dall’11° turno di SuperLega Credem Banca, dove hanno battuto a domicilio Ravenna, i detentori del titolo iridato dell’Itas Trentino domani sera scendono in campo (ore 20.30) tra le mura amiche per il posticipo della 10a giornata, in programma contro la Revivre Axopower Milano. Match in streaming su LVC. In caso di vittoria da tre punti i trentini andrebbero al secondo posto a un solo punto da Perugia.