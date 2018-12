Sarà un mercoledì sera da “circoletto rosso” quello che attenderà la Delta Informatica Trentino. Le gialloblù, infatti, ospiteranno alle 20.30 al Sanbàpolis la Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta nel turno preliminare della rinnovata Coppa Italia di serie A2 femminile. Le gialloblù di Nicola Negro, nuova capolista del girone B di A2 femminile, contenderanno al sestetto campano il pass per i quarti di finale della manifestazione: un cliente particolarmente scomodo per la squadra del presidente Postal, opposta ad una delle compagini più in forma del momento.

Nel girone A, infatti, Caserta occupa la quarta posizione in classifica, raggiunta grazie alla crescita esponenziale mostrata nell'ultimo mese e ribadita dal prestigioso successo ottenuto scorsa sul parquet della vice capolista Soverato. Tecnico delle casertane è Marco Bracci, ex leggenda del volley azzurro, che può contare su un organico ricco di giocatrici di grandissima esperienza e qualità. La vincente del match approderà ai quarti di finale, dove sfiderà, in trasferta, la LPM Bam Mondovì, attuale capolista del girone A di serie A2.

Per la gara di Coppa Italia tra Delta Informatica Trentino e Volalto Caserta la società gialloblù ha scelto di fare un gradito regalo a tutti i suoi tifosi: l'ingresso agli spalti di Sanbàpolis sarà infatti gratuito.