La Top Volley Latina vince la maratona con la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia e conquista altri punti pesanti in chiave salvezza. In oltre due ore di battaglia i ragazzi allenati da coach Lorenzo Tubertini sono riusciti a spuntarla lottando fino al tie break dopo essere andati avanti 2-1: fatale il quarto parziale (15-25) in cui i pontini hanno avuto un autentico passaggio a vuoto prima di riorganizzare le idee e riprendere a macinare punti nell’ultimo spicchio di gara condotto dall’inizio alla fine.

Autentico trascinatore, Swan Ngapeth ha dato un grande apporto in attacco, ma s’è esibito anche in una serie di difese spettacolari che hanno infiammato il pubblico del nuovo palasport di Cisterna di Latina in cui la Top Volley Latina ha giocato la prima sfida ufficiale. davanti a 917 spettatori paganti. Il top scorer è stato Palacios con 18 punti mentre dall’altra parte della rete Al Hachdadi ha messo a referto ben 25 punti.



Top Volley Latina - Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 3-2 (22-25, 25-19, 25-23, 15-25, 15-13)

Top Volley Latina: Sottile 2, Palacios 18, Rossi 7, Stern 15, Ngapeth 17, Gitto 11, Tosi (L), Parodi 0, Gavenda 0, Caccioppola (L), Barone 0, Huang 0. N.E. All. Tubertini.

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia: Zhukouski 3, Strohbach 18, Mengozzi 10, Al Hachdadi 25, Skrimov 14, Vitelli 1, Cappio (L), Marra (L), Barreto Silva 2, Presta 2, Marsili 0. N.E. Focosi, Domagala. All. Valentini.

ARBITRI: Gnani, Venturi.

NOTE - durata set: 26’, 30’, 28’, 19’, 21’; tot: 124’. Spettatori: 917. MVP: Ngapeth.