Padova trova ancora tre punti pieni alla Kioene Arena contro Siena, che per lunghi tratti ha messo in difficoltà i bianconeri. La regia di Travica e i punti di Randazzo hanno fatto la differenza, soprattutto quando dopo l’1-1 sembrava che i toscani fossero pronti a ribaltare il match. In una gara equilibrata, alla fine ha avuto la meglio la squadra capace d’ottimizzare i momenti di difficoltà dell’avversario.



Ottimo avvio della Kioene Padova, che prima con Polo (4-2) e poi con il doppio ace di Randazzo, staccano il punteggio sull’8-4. Siena ci crede e sfrutta bene le imprecisioni di Padova (10-10). Randazzo forza nuovamente alla battuta (21-15) ma con il neo entrato Vedovotto, Siena porta il set ai vantaggi (24-24). E’ Randazzo l’uomo in più per Padova, con il suo doppio colpo che vale il 26-24.

Nel secondo set un ottimo Hernandez scava il solco in attacco (4-6). Padova rincorre e l’errore di Cirovic fa fuggire via gli ospiti (5-11). Torres prova a reagire (13-17), ma la Kioene scivola nel baratro (20-25). I moltissimi errori della Kioene in avvio di terzo set consentono a Maruotti di murare sul provvisorio 3-8. Padova recupera e sull’ace del 15-16 di Polo, si vede in campo Premovic per un Torres in difficoltà. Nel finale l’errore di Hernandez e il muro di Randazzo sull’opposto senese chiudono il set 25-23.

Nel quarto e ultimo parziale la Kioene prende subito il largo con Torres e sul 10-5 coach Cichello ripara in time out. L’errore di Hernandez continua a mantenere le distanze contro una Kioene a trazione Randazzo. Proprio l’opposto cubano commette il doppio errore nel finale che regala il 25-17 decisivo consegnando i tre punti ai veneti.



Kioene Padova - Emma Villas Siena 3-1 (26-24, 20-25, 25-23, 25-17)

Kioene Padova: Travica 1, Cirovic 10, Polo 11, Torres 13, Randazzo 22, Volpato 6, Bassanello (L), Danani La Fuente (L), Cottarelli 0, Louati 0, Lazzaretto 1, Sperandio 1, Premovic 1. N.E. All. Baldovin.

Emma Villas Siena: Marouflakrani 1, Ishikawa 16, Spadavecchia 5, Hernandez Ramos 20, Maruotti 12, Gladyr 3, Caldelli (L), Giovi (L), Vedovotto 3, Mattei 0, Cortesia 0, Fedrizzi 0. N.E. Giraudo, Johansen. All. Cichello.

ARBITRI: Pozzato, Lot.

NOTE - durata set: 29’, 26’, 27’, 24’; tot: 106’. Spettatori: 2332. Incasso: 7.037 euro. MVP: Travica.