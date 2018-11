Volley:Conegliano vince Supercoppa

L'Imoco Conegliano ha vinto Supercoppa italiana di pallavolo femminile, battendo l'Igor Gorgonzola Novara per 3-1 (25-21; 25-17; 17-25; 25-23) nella finale giocata a Villorba (Treviso). Per la squadra veneta, campione d'Italia in carica, è il secondo successo nel trofeo dopo quello del 2016.

IMOCO CONEGLIANO – IGOR GORGONZOLA NOVARA 3-1 (25-21, 25-17, 17-25, 25-23)

Imoco: Nagaoka 1, Bechis ne, Easy 7, De Kruijf 11, Folie ne, Fersino, De Gennaro, Danesi 7, Fabris 21, Wolosz 3, Hill 10, Tirozzi, Sylla 16, Moretto ne. All. Santarelli

Igor: Carlini, Stufi ne, Camera ne, Plak ne, Nizetich 3, Chirichella 13, Sansonna, Piccinini 2, Bici, Bartsch 10, Zannoni, Veljkovic 11, Egonu 30. All. Barbolini

arbitri: La Micela Sandro e Cerra Alessandro

durata set: 27′, 25′, 24′, 26′

Spettatori: 3.900

Note: Errori battuta Imoco 8, Igor 10; aces Imoco 3, Igor 5; muri Imoco 15, Igor 8; errori punto Imoco 7, Igor 5. MVP Samanta Fabris