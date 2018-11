Per l’Itas Trentino è tempo di un nuovo impegno in trasferta. Domani, a nove mesi e mezzo di distanza, i gialloblù ritorneranno al PalaFlorio di Bari (già teatro della Final Four di Coppa Italia 2018), per affrontare i padroni di casa della BCC Castellana Grotte.

Fischio d’inizio programmato per le ore 18: cronaca diretta su Radio Dolomiti e live streaming su Lega Volley Channel all’indirizzo www.elevensports.it/superlega. Si gioca interamente nella giornata di domenica 11 novembre il settimo turno di regular season di SuperLega Credem Banca 2018/19.



Sir Safety Conad Perugia - Azimut Leo Shoes Modena. Sono 13 le affermazioni degli emiliani su 17 precedenti. A primeggiare in classifica, però, ora sono i Block Devils, ancora a punteggio pieno dopo il blitz al PalaValentia col quarto 3-0 stagionale. Gli ospiti hanno una sola lunghezza di ritardo per via del punto perso al PalaFlorio nella 2a giornata, prima di riprendere la marcia e vincere le successive 4 gare, l’ultima in 3 set contro Padova davanti ai 4000 del PalaPanini. Sarà anche la sfida degli ex compagni: Atanasijevic a 23 punti dai 3500 e Zaytsev a 8 punti dai 3900.

Cucine Lube Civitanova - Globo Banca Popolare del Frusinate Sora. Cucinieri vincenti nelle 4 sfide coi volsci. Terzi a meno 5 dalla vetta, i marchigiani hanno messo in cassaforte solo 4 punti nelle ultime 3 gare, ma in Brianza si sono imposti 3-2 nel match del record globale di ace (32). Gli ospiti, decimi con 5 punti, in casa con Milano sono incappati nella seconda sconfitta di fila e vogliono vendere cara la pelle. De Barros mira all’attacco vincente n. 500 in Regular Season.

Calzedonia Verona - Consar Ravenna. Una rivalità alimentata dai 20 precedenti, di cui 12 vinti dagli scaligeri, 8 dai romagnoli. Ancora ottava dopo il successo al tie break in Toscana e con un match da recuperare a dicembre, la formazione veneta ora se la deve vedere con la rivale che la precede in classifica. Il sestetto romagnolo, settimo, è riuscito a trovare una continuità nel gioco e nei risultati grazie alle vittorie con Vibo e Castellana innescate da un Rychlicki in crescita.

Revivre Axopower Milano - Vero Volley Monza. Meneghini avanti 6-5 negli scontri diretti alla vigilia del derby n.12. Reduce dal 3-1 corsaro contro Sora, il Club saluta Tondo migrato in A2 a Piacenza. Intanto Clevenot e Kozamernik trasmettono fiducia. Sul fronte opposto, gli ospiti, reduci dalla beffa al tie break contro la Lube e quinti alla vigilia del possibile gettone n. 200 di Gianotti nella Regular Season, affiancano Milano a 10 punti, ma vantano un quoziente set superiore.

Kioene Padova - Emma Villas Siena. Sfida inedita nella città del Santo. Il cammino dei patavini è condizionato dagli alti e bassi nei risultati. Dopo la vittoria nel 5° turno in 4 set contro Monza, la squadra di Baldovin, ora nona a 6 punti, ha perso 3-0 a Modena, ma lottando alla pari per 2 set. I toscani, penultimi a quota 3, giovedì sono caduti 3-2 al PalaEstra con Verona. La squadra ha mosso la classifica senza però arginare l’emorragia di sconfitte. Sperandio a 3 punti dai 1300.

Top Volley Latina - Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia. Pontini avanti 12-8 nei precedenti. Nel turno infrasettimanale è stata la discontinuità in attacco a compromettere la prestazione dei laziali in Trentino costando il secondo stop in pochi giorni e un’altra sosta forzata in dodicesima posizione. Parodi a 12 punti dai 2500 in Regular Season, Marsili a 1 gara dalle 100 in carriera. Appaiata a 5 punti, ma undicesima per il quoziente set, Vibo ha pagato dazio con la capolista.

Castellana Grotte - Itas Trentino. En plein di 6 successi per i gialloblù. Trend che i pugliesi devono invertire per lasciare l’ultimo posto. Gli uomini di Tofoli, caduti mercoledì a Ravenna, sanno di poter osare al PalaFlorio, memori dell’impresa sfiorata con Modena. Il team di Lorenzetti, a 13 punti come la Lube ma quarto dietro i biancorossi per il minor numero di vittorie, ha riagganciato i cucinieri grazie al successo pieno contro Latina.