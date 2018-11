Dopo Vibo, la Consar Ravenna batte anche Castellana Grotte e fa il pieno di punti nel doppio scontro casalingo.

Ma per conquistare questi tre punti la squadra di Graziosi ha dovuto faticare non poco: nel primo set c’è voluta l’accelerata finale dopo un costante equilibrio, nel secondo parziale è servita una rimonta pazzesca, quando ribalta gli ospiti, in vantaggio anche di 5 punti (7-12); nel terzo set paga caro l’incredibile blackout ad un passo dal traguardo quando in vantaggio 24-21, subisce un parziale di 5-0 che regala ossigeno alla BCC; nel quarto, pur a strappi, passa subito in testa e mantiene a distanza di sicurezza la squadra di Tofoli, piazzando un tremendo break di 7-0, con 5 punti sul turno al servizio di Saitta.

La Consar trova l’oro da una battuta incisiva e pericolosa (13 gli ace in totale) e da un Rychlicki spesso incontenibile, che chiude la sua prova con 28 punti e con la palma di MVP. Castellana incassa la quinta sconfitta in altrettante partite e mostra ancora troppa discontinuità.



Consar Ravenna - Bcc Castellana Grotte 3-1 (25-22, 25-21, 24-26, 25-17)

Consar Ravenna: Saitta 6, Poglajen 14, Verhees 6, Rychlicki 28, Lavia 2, Russo 8, Frascio (L), Goi (L), Marchini (L), Argenta 0, Elia 0, Raffaelli 6. N.E. Di Tommaso, Smidl. All. Graziosi.

Bcc Castellana Grotte: Falaschi 4, Mirzajanpourmouziraji 11, De Togni 9, Zanatta Buiatti 19, Wlodarczyk 9, Zingel 4, Pace (L), Cavaccini (L), Studzinski Rodrigues 6, Kovac 0, Quartarone 0, Scopelliti 0. N.E. Agrusti, Kruzhkov. All. Tofoli.

ARBITRI: Simbari, Boris.

NOTE - durata set: 31’, 30’, 33’, 26’; tot: 120’. Spettatori 1.580 MVP Rychlicki.