Risultati 6a giornata di andata SuperLega Credem Banca

Azimut Leo Shoes Modena-Kioene Padova 3-0 (25-23, 25-18, 31-29);

Itas Trentino-Top Volley Latina 3-0 (25-19, 25-20, 25-19);

Consar Ravenna-BCC Castellana Grotte 3-1 (25-22, 25-21, 24-26, 25-17);

Vero Volley Monza-Cucine Lube Civitanova 2-3 (25-16, 21-25, 26-24, 16-25, 13-15);

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia-Sir Safety Conad Perugia 0-3 (23-25, 20-25, 21-25);

Globo Banca Popolare del Frusinate Sora-Revivre Axopower Milano 1-3 (25-22, 19-25, 17-25, 23-25);



Emma Villas Siena-Calzedonia Verona – in campo stasera ore 20:30





Classifica

Sir Safety Conad Perugia 18, Azimut Leo Shoes Modena 17, Cucine Lube Civitanova 13, Itas Trentino 13, Vero Volley Monza 10, Revivre Axopower Milano 10, Consar Ravenna 9, Calzedonia Verona 6, Kioene Padova 6, Globo Banca Popolare del Frusinate Sora 5, Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 5, Top Volley Latina 5, Emma Villas Siena 2, BCC Castellana Grotte 1



1 incontro in meno: Emma Villas Siena, BCC Castellana Grotte

2 incontri in meno: Calzedonia Verona