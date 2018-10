Dopo lo stop forzato di , quando la Delta Informatica Trentino ha osservato il turno di riposo, è giunto il momento di tornare in campo per le ragazze di Nicola Negro, impegnate giovedì 1 novembre (fischio d'inizio alle ore 17) a Montecchio Maggiore nel quinto turno d'andata di regular season.

Per Trento un'occasione importante per cercare di dare continuità ai prestigiosi successi ottenuti in serie con Marsala e Ravenna, due gare che hanno confermato la costante crescita del sestetto gialloblù. Quella del PalaCollodi, però, sarà una trasferta ricca di insidie per la Delta Informatica Trentino, opposta ad una squadra di qualità vogliosa di riscattare un avvio di stagione in sordina. Osservata speciale, dall'altra parte della rete, sarà Francesca Michieletto, che affronterà per la prima volta da avversaria quella che per anni è stata la sua squadra.