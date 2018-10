L’Itas Trentino ha svolto nel pomeriggio odierno l’ultimo allenamento prima della partenza per Veroli, dove domenica 21 ottobre sarà di scena per il secondo turno di regular season SuperLega Credem Banca 2018/19. I gialloblù, che oggi alla BLM Group Arena hanno sostenuto una sessione al completo divisa fra pesi e tecnica, viaggeranno alla volta della provincia di Frosinone nell’intera giornata di sabato, arrivando a destinazione solo nella prima serata per quella che sarà la prima trasferta stagionale di campionato, trasmessa in diretta da Radio Dolomiti e Lega Volley Channel (streaming audio e video, a pagamento) dalle ore 18.

Era già accaduto nella stagione 2003/04 ed in quella 2016/17 che il primo impegno di regular season lontano da Trento fosse nel Lazio. La circostanza è stata però favorevole solo in un’occasione: il 9 ottobre 2016 i gialloblù vinsero 3-0 al PalaPolsinelli di Sora, mentre in precedenza (20 settembre 2003) arrivò una sconfitta per 1-3 al PalaBianchini di Latina. Il match in casa della formazione volscia si disputerà per il terzo anno consecutivo in un impianto differente, tenendo conto che quello della passata annata fu giocato a Frosinone il 17 dicembre 2017 (successo per 3-1).