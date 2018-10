Prosegue il tabu della Vero Volley Monza contro la Calzedonia Verona. Nella prima giornata di andata della SuperLega Credem Banca 2018/19 i monzesi si aggiudicano il primo set, ma poi si fanno rimontare e stoppare 3-1 dagli scaligeri, per la nona volta consecutiva da quando militano nella massima serie, davanti al pubblico di casa della Candy Arena.



Vero Volley Monza - Calzedonia Verona 1-3 (25-19, 23-25, 22-25, 23-25) - Vero Volley Monza: Orduna 2, Dzavoronok 20, Yosifov 1, Giannotti 11, Botto 13, Beretta 9, Rizzo (L), Calligaro 0, Buti 4, Galliani 0, Plotnytskyi 0. N.E. Arasomwan, Malvestiti. All. Soli. Calzedonia Verona: Spirito 3, Manavinezhad 4, Solé 17, Boyer 24, Sharifi 15, Alletti 2, Giuliani (L), De Pandis (L), Savani 8, Birarelli 3, Pinelli 0, Marretta 0. N.E. Magalini, Grozdanov. All. Grbic. ARBITRI: Venturi, Sobrero. NOTE - durata set: 29’, 33’, 29’; tot: 91’. Spettatori 1.492. MVP: Solè.



Fabio Soli (allenatore Vero Volley Monza): «Avevamo tutte le carte in regola per poter fare nostra questa gara. Dopo un ottimo primo set giocato con determinazione, abbiamo disputato i restanti set forzando troppo alcune situazioni di gioco senza trovare la giusta continuità. Non serve la luna per vincere queste gare: potevamo infatti farla nostra e questo ci dispiace ancora di più. Dobbiamo ripartire dal fatto che queste partite possiamo vincerle».

Sebastian Solè (Calzedonia Verona): «Credo che la differenza per noi sia stata la voglia di vincere e di giocare. In sei siamo appena arrivati, allenandoci pochissimo insieme, ma abbiamo già dimostrato di avere il giusto entusiasmo. Sono felice che Spirito mi abbia dato fiducia, servendomi molti palloni dal centro. Ora pensiamo al prossimo avversario, il candidato per la vittoria finale. Dobbiamo continuare con questa intensità e motivazione. E’ la prima gara, la strada è lunga».