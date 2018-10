Si torna in campo al PalaPanini e il pubblico di Modena risponde alla grande, sono 4815 i presenti al “Tempio”. Prima del match il Presidente Catia Pedrini ha dedicato ai 3502 abbonati gialloblù il premio Lega Volley come miglior tifoseria 2017/18, a seguire ha consegnato il premio come miglior centrale a Simone Anzani. L’Azimut Leo Shoes Modena di Julio Velasco inizia la gara con Christenson in regia, Zaytsev opposto, le bande Bednorz e Urnaut, al centro Holt e Anzani, il libero è Salvatore Rossini. La Globo Banca Popolare del Frusinate Sora risponde con Kedzierski-Petkovic, in banda Joao Rafael e Nielsen, al centro Caneschi e Di Martino, libero Bonami. Modena parte fortissimo con Christenson che serve perfettamente i suoi avanti, 13-9. Non si fermano i gialli che con i centrali sfondano in mezzo poi è capitan Zaytsev a piazzare il 19-13. L’Azimut Leo Shoes chiude il primo set 25-18 e si porta sull’1-0. Il secondo parziale è giocato all’insegna dell’equilibrio, 9-9. Non si ferma Modena che va sul 18-13 con il doppio ace di Micah Christenson. L’Azimut Leo Shoes chiude il set 25-18, è 2-0. Il terzo set inizia è nel segno dei gialli che si portano sul 14-11. Scappa via l’Azimut Leo Shoes Modena che si porta sul 20-15. Modena chiude il terzo set ancora 25-18 ed il match 3-0.



Azimut Leo Shoes Modena - Globo Banca Popolare del Frusinate Sora 3-0 (25-18, 25-18, 25-18) - Azimut Leo Shoes Modena: Christenson 5, Urnaut 17, Anzani 9, Zaytsev 15, Bednorz 2, Holt 2, Benvenuti (L), Rossini (L), Mazzone 0, Pinali 2, Kaliberda 5, Pierotti 0. N.E. Keemink, Van Der Ent. All. Velasco. Globo Banca Popolare del Frusinate Sora: Kedzierski 0, De Barros Ferreira 6, Caneschi 4, Petkovic 11, Nielsen 8, Di Martino 6, Mauti (L), Marrazzo 0, Bonami (L), Fey 0. N.E. Rawiak, Bermudez, Esposito, Farina. All. Barbiero. ARBITRI: Zanussi, La micela sandro. NOTE - durata set: 32’, 27’, 24’; tot: 83’. Spettatori 4.815. MVP: Urnaut.



Mauro Barbiero (allenatore Globo Banca Popolare del Frusinate Sora): “Sapevamo che giocare qui a Modena sarebbe stata durissima, ma ho visto una squadra che ha creduto in quello che faceva e sono convinto che possiamo crescere ulteriormente”.

Julio Velasco (allenatore Azimut Leo Shoes Modena): “È stato bello ed emozionante tornare a sedersi sulla panchina del PalaPanini. Giocare a Modena e vincere la prima partita del Campionato davanti alla nostra gente è stato speciale. Ai ragazzi avevo chiesto umiltà e concentrazione dopo la vittoria in Supercoppa, oggi era molto importante affrontare il match nelle condizioni migliori, senza sottovalutare gli avversari, lo abbiamo fatto”.