Sarà l’Azimut Leo Shoes Modena a contendere all’Itas Trentino la Supercoppa 2018 di volley. Nella seconda semifinale della Final Four in programma al Pala Barton di Perugia, il sestetto canarino ha superato al tie break la Cucine Lube Civitanova, con i parziali di 28-26, 26-28, 22-25, 25-19, 15-13. La finalissima del primo trofeo stagionale è in programma domani alle ore 18 (diretta televisiva su RaiSport+ Hd).

CUCINE LUBE CIVITANOVA - AZIMUT LEO SHOES MODENA (26-28, 28-26, 25-22, 19-25, 13-15)

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Sokolov 1, D’hulst, Juantorena 19, Massari, Stankovic 10, Leal 19, Cester 10, Simon 15, Bruno 3, Balaso (L). Non entrati Marchisio, Diamantini, Sander,

Cantagalli. Allenatore: Medei.

AZIMUT LEO SHOES MODENA: Bednorz 17, Pierotti, Rossini (L), Pinali, Zaytsev 21, Christenson 5, Holt 17, Anzani 14, Urnaut 16, Mazzone, Kaliberda. Non entrati Benvenuti, Van Der Ent, Keemink. Allenatore: Velasco.

ARBITRI: Tanasi, Zavater.

NOTE: spettatori 3912, incasso 62000, durata set: 32’, 33’, 30’, 29’, 18’; tot: 142’.