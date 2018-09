Si concluderà domani la quarta settimana di preparazione per la Trentino Volley. «Gli allenamenti di tecnica e tattica – rivelato il ventiduenne centrale Lorenzo Codarin - ci stanno indirizzando in maniera corretta verso le situazioni di gioco con cui poi dovremo rapportarci durante tutta la stagione. È un momento importante perché, pur lavorando molto ed arrivando al termine di ogni allenamento stanchi, ci rendiamo conto come questo sia l’unico modo per tenerci adeguatamente pronti al ritorno dei giocatori impegnati nel Mondiale. Oltretutto con questi metodi di lavoro mi accorgo di imparare qualcosa di nuovo ogni giorno; Lorenzetti ed il suo staff ci curano con grande attenzione ed in maniera continuativa: in poco tempo hanno fatto diventare la palestra un ambiente molto piacevole che non ho problemi a definire come una seconda casa».

«Personalmente sto lavorando molto sul fondamentale dell’attacco, dove mi sento sicuramente più indietro rispetto ai miei compagni di reparto – prosegue il giocatore friulano, cresciuto nel settore giovanile di Trentino Volley - ; da questo punto di vista Angelo mi sta dando tanti preziosi consigli e io in tutti gli allenamenti cerco di fare un passo in avanti anche nell’intesa con Daldello, che è già a buon punto. Tutto ciò senza dimenticare anche il resto, a partire dalla battuta dove sto provando due tipologie differenti per risultare meno prevedibile con il mio servizio in salto float. Tutti gli allenamenti sono divertenti e con un ottimo ritmo; con Vettori poi siamo già entrati particolarmente in sintonia anche dal punto di vista caratteriale. Non potevo chiedere di meglio e già pregusto il momento in cui svolgeremo la prima sessione di palla con la rosa al completo; sarà una grande emozione».

La Diatec Trentino concluderà la quarta settimana di preparazione domattina con due ore di pesi.