Un’altra giovanissima promessa del volley nazionale alla corte di Nicola Negro. La rosa della Delta Informatica Trentino si arricchisce di un nuovo petalo, il tredicesimo, con l’arrivo di Vittoria Vianello, libero classe 2000 proveniente dalla Bruel Bassano, società nella quale ha militato nell’ultima stagione. Cresciuta pallavolisticamente tra le fila del Volley Pool Piave San Donà, Vittoria è anche un’ottima giocatrice di beach volley, tanto che nell’estate scorsa si è laureata campionessa italiana Under 18 vincendo con il Veneto il Trofeo delle Regioni di beach volley in coppia con un’altra nuova giocatrice della Delta Informatica Trentino, la schiacciatrice Chiara Mason. La Vianello sarà dunque l’alternativa nel ruolo di libero a Ilenia Moro.

«Sono molto felice di aver ricevuto la proposta della Delta Informatica Trentino – spiega Vittoria – La chiamata è arrivata all’ultimo momento ma nonostante ciò ci ho messo davvero un attimo ad accettare di venire a giocare a Trento. Conosco già alcune ragazze della squadra, su tutte Chiara Mason, e sono certa che troverò un ambiente ed una società della quale in molti mi hanno sempre parlato bene. Sarà la mia prima annata con le “grandi”, so che dovrò adattarmi ai nuovi ritmi e sono a pronta a lavorare e mettermi in gioco per farmi trovare pronta quando verrò chiamata in causa».

La scheda di Vittoria Vianello

Luogo e data di nascita: Mirano (Venezia) – 22 dicembre 2000

Ruolo: libero

Altezza: 170 cm

Carriera

2018/2019 A2 Delta Informatica Trentino

2017/2018 B1 Bruel Bassano

2015/2017 B1 Volley Pool Piave San Donà

La rosa della Delta Informatica Trentino

Elisa Moncada – Palleggiatrice

Roberta Carraro – Palleggiatrice

Gloria Baldi – Opposto

Sofia Tosi – Opposto

Alessia Fiesoli – Schiacciatrice

Deja McClendon – Schiacciatrice

Chiara Mason – Schiacciatrice

Giorgia Mazzon – Schiacciatrice

Silvia Fondriest – Centrale

Eleonora Furlan – Centrale

Alessia Mazzon – Centrale

Ilenia Moro – Libero

Vittoria Vianello – Libero