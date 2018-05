Per il suo esordio stagionale la Nazionale Maschile si regala una gara tirata ed equilibrata conclusasi, perdendo, al tie-break 2-3 (25-16, 18-25, 20-25, 25-19, 15-17) contro l’Australia che, più avanti nella preparazione e con qualche amichevole in più nelle gambe, ha tenuto testa al gruppo di Blengini naturalmente un po’ imballato per via dell’intensa preparazione degli ultimi giorni.

In un PalaCalafiore che non ha fatto mancare il proprio supporto alla formazione tricolore Giannelli e compagni hanno mostrato tanta voglia di non deludere il pubblico di casa ripagato da una prestazione generosa, ma non sufficiente a superare gli australiani.