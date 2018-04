La Sir Perugia batte la Lube Civitanova 3-1 (25-21, 25-21, 21-25, 25-23) e si porta avanti 2-1 nella serie della finale scudetto. Martedì 1 maggio alle 18 a Civitanova si giocherà gara4.

Per Lorenzo Bernardi, la squadra da schierare in campo è la solita. E così Perugia inizia affidandosi a Luciano De Cecco in regia con Aleksandar Atanasijevic in contromano, Aaron Russell e Ivan Zaytsev schiacciatori, Simone Anzani e Marko Podrascanin al centro e Massimo Colaci libero.

Giampaolo Medei, viceversa, ha cambiato le carte rispetto alle recenti partite: per poter schierare Dragan Stankovic in posto 2 assieme a Enrico Cester, rinuncia a Taylor Sander e lo sostituisce con Jiri Kovar in diagonale con Osmany Juantorena. Opposto Tsvetan Sokolov e Micah Christenson con Jenia Grebennikov libero.

L'avvio è un monologo umbro. Che si prende due set. 25-21 con Bernardi che dà spazio ad Alexander Berger per Russell e Medei che toglie Kovar e Stankovic per Taylor Sander e Davide Candellaro ma la musica non cambia e il parziale termina 25-21 per la Sir. Nel terzo esce la Lube che rimonta tre punti di svantaggio e va a chiudere 25-21, riaprendo a gara. Ma quando, nel finale di quarto, la Lube pareva aver la rimonta a portata di mano, Atanasijevic ha fatto la differenza. E si chiude 25-23.