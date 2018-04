Quella che giocherà giovedì 19 aprile al PalaEvangelisti di Perugia sarà una partita particolarmente significativa per Filippo Lanza. Proprio in occasione di gara 5 di Semifinale Play Off Scudetto UnipolSai contro la Sir Safety Conad, il numero 10 gialloblù scriverà un’altra pagina della sua splendida storia con Trentino Volley, iniziata nel settembre del 2006 con l’approdo nel Settore Giovanile e costellata da tanti ed importanti successi (2 Mondiali per Club, 2 Scudetti, 2 Coppe Italia, 1 Supercoppa Italiana e 1 Junior League).

In Umbria lo schiacciatore originario di Zevio (Verona) collezionerà infatti la 300a presenza in gare ufficiali con la maglia gialloblù. Un traguardo di assoluto prestigio: Pippo è infatti solamente il quinto giocatore a raggiungere tale quota, dopo Birarelli e Colaci (345 per entrambi), Bari (339) e Kaziyski (334) ed è il primo a farlo partendo dal vivaio. Metà delle gare (150) in prima squadra Lanza le ha giocate con addosso la fascia di Capitano (davanti a lui solo Kaziyski, che ha rivestito questo ruolo 204 volte). Il dettaglio statistico delle sue presenze totali parla di 18 partite giocate nel 2011/12, 46 nel 2012/13, 45 nel 2013/14, 47 nel 2014/15, 42 nel 2015/16, 54 nel 2016/17 e 47 in quella in corso.

Proprio nella annata agonistica 2017/18 Pippo è diventato anche il secondo miglior marcatore di sempre di Trentino Volley; con gli attuali 2.868 punti ha infatti scavalcato da tempo Juantorena (2.662), vedendo ora davanti a sé solo Kaziyski (4.945).

Di seguito la “top ten” dei giocatori più presenti di sempre con la maglia di Trentino Volley:

1. Emanuele Birarelli e Massimo Colaci 345 presenze

3. Andrea Bari 339

4. Matey Kaziyski 334

5. Filippo Lanza 299

6. Dore Della Lunga 215

7. Osmany Juantorena 193

8. Simone Giannelli e Jan Stokr 192

10. Lukasz Zygadlo 191

Questa invece la “top ten” dei migliori marcatori di sempre di Trentino Volley:

1. Matey Kaziyski 4.945 punti

2. Filippo Lanza 2.868

3. Osmany Juantorena 2.662

4. Emanuele Birarelli 2.539

5. Jan Stokr 2.536

6. Sebastian Solé 1.681

7. Tsvetan Sokolov 1.425

8. Mitar Djuric 1.401

9. Leandro Vissotto 1.362

10. Andrea Sartoretti 1.209