Sarà il Fenera Chieri la prima avversaria della Delta Informatica Trentino nel tabellone dei playoff promozione di serie A2 femminile di volley. L'ultima giornata di regular season, andata in scena pomeriggio con le gialloblù chiamate ad osservare il turno di riposo, ha emesso i verdetti mancanti, sancendo la promozione diretta in A1 di Brescia e delineando la griglia della post season che metterà in palio il secondo pass per la massima serie.

Grazie al successo casalingo ottenuto nel match contro Soverato, il Fenera Chieri si è ripreso il quinto posto in classifica, facendo scivolare la Delta Informatica Trentino in sesta piazza. Saranno proprio le piemontesi le avversarie di Moncada e compagne nell'attesa serie valida per i quarti di finale, con gara 1 in programma 15 aprile (alle 17) in Piemonte e gara-2 programmata per mercoledì 18 al Sanbàpolis (alle 20.30). L'eventuale bella, necessaria in caso di un successo per parte con qualsiasi punteggio, si giocherà 22 aprile (alle 17) al PalaFenera di Chieri.