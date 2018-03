Si gioca domani, sabato 24 marzo, a partire dalle ore 18 alla BLM Group Arena di Trento la terza e decisiva sfida della serie di Quarti di Finale Play Off Scudetto UnipolSai 2018 fra Diatec Trentino e Calzedonia Verona. A sette giorni di distanza da gara 2 in Veneto, che ha riportato in parità le sorti del confronto, si torna quindi in campo per la partita che assegnerà alla vincente l’accesso alla Semifinale. Diretta su RAI Sport + HD ed su Radio Dolomiti.