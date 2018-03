Verona-Trento 3-2

(25-23, 21-25, 23-25, 26-24, 15-13)

CALZEDONIA VERONA: Spirito 2, Jaeschke 17, Pajenk 8, Stern 23, Maar 16, Mengozzi, Frigo (L), Pesaresi (L), Birarelli 3, Marretta 1. N.E. Grozdanov, Manavinezhad, Paolucci, Magalini.

Allenatore: Grbic.

DIATEC TRENTINO: Giannelli 3, Kovacevic 16, Kozamernik 13, Vettori 4, Lanza 16, Carbonera 7, Chiappa (L), De Pandis (L), Hoag, Teppan 11, Zingel 0. N.E. Partenio, Cavuto.

Allenatore: Lorenzetti.

ARBITRI: Cesare, Puecher.

NOTE: durata set: 30’, 29’, 32’, 33’, 21’; tot: 145’.

La serie dei quarti di finale Play Off Scudetto UnipolSai 2018 fra Diatec Trentino e Calzedonia Verona si deciderà nella terza e decisiva sfida, in programma sabato 24 marzo alle ore 18 al BLM Group Arena di Trento. La conferma ufficiale di data ed orario di inizio di gara 3 è arrivata questa sera da parte della Lega Pallavolo Serie A, che per l’occasione ha anche programmato la diretta tv su RAI Sport + HD.

Le prevendite biglietti per questo fondamentale appuntamento – non compreso in abbonamento – si apriranno già a partire da lunedì 19 marzo. Trentino Volley consentirà a tutti gli abbonati di esercitare il diritto di prelazione sui biglietti di gara 3 fino alle ore 18 di mercoledì 21 marzo, direttamente presso la sede di Trentino Volley di via Trener 2 a Trento (che sabato 24 marzo sarà aperta anche di mattino con orario 8-12), PromoEvent di via Suffragio 10 a Trento o anche via internet tramite il sito www.vivaticket.it.

Parallelamente, sempre a partire da lunedì 19 marzo, verranno messi in vendita anche i biglietti riferiti a posti non soggetti a diritto di prelazione.