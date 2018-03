Scattano i playoff scudetto. Nel primo turno del tabellone che assegna lo scudetto, la Diatec Trentino sfiderà la Calzedonia Verona nel tradizionale derby dell’Adige al meglio delle tre partite che assegnerà un pass per la semifinale. Gara 1 si gioca oggi, 11 al PalaTrento: fischio d’inizio previsto per le ore 18 (diretta Rai Sport + HD e Radio Dolomiti).

Dopo aver coronato la propria risalita in classifica col quarto posto finale in regular season, la caccia al quinto scudetto della sua storia per Trentino Volley continua nei playoff, in cui a contenderle il pass per la semifinale ci sarà proprio l’avversaria con cui nel girone di ritorno ha dato vita ad un lunghissimo testa a testa per restare una davanti all’altra. Partendo dal presupposto che la differenza fra le due formazioni è stata minima, Angelo Lorenzetti chiede massima attenzione e prudenza nell’avvicinarsi alla serie contro la Calzedonia e, più in generale, a questa particolare fase della stagione.

«Il quarto di finale che mette di fronte le due formazioni che hanno concluso la regular season vicine in graduatoria è sempre molto particolare – ha spiegato presentando l’appuntamento - , tant’è vero che nelle ultime dieci edizioni la maggior parte delle volte è capitato che sia stata la squadra più indietro in classifica a qualificarsi in semifinale. Dobbiamo tenere bene a mente questo dato per avvicinarci alla serie con molta umiltà e determinazione, perché ci troveremo al cospetto di una squadra come Verona che non ci regalerà nulla e che sa come metterci in difficoltà».