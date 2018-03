Risultati 13a giornata di ritorno SuperLega UnipolSai

Gi Group Monza-Diatec Trentino 3-2 (23-25, 25-18, 27-25, 17-25, 15-8); Kioene Padova-Azimut Modena 1-3 (21-25, 26-24, 24-26, 23-25); Calzedonia Verona-Wixo LPR Piacenza 3-2 (22-25, 16-25, 31-29, 25-23, 15-13); Biosì Indexa Sora-Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 3-1 (25-19, 25-21, 22-25, 26-24); Sir Safety Conad Perugia-Bunge Ravenna 3-0 (25-15, 25-14, 25-19); Revivre Milano-Taiwan Excellence Latina 2-3 (30-32, 18-25, 25-16, 25-22, 10-15); Cucine Lube Civitanova-BCC Castellana Grotte 3-0 (25-22, 25-16, 25-12).



I Quarti di finale



Play Off Scudetto UnipolSai, Quarti Gara 1

Domenica 11 marzo 2018, ore 18.00

(1a) Sir Safety Conad Perugia – (8a) Bunge Ravenna

(4a) Diatec Trentino – (5a) Calzedonia Verona

(2a) Cucine Lube Civitanova – (7a) Wixo LPR Piacenza

(3a) Azimut Modena – (6a) Revivre Milano

Un match in diretta RAI Sport + HD, gli altri in diretta Lega Volley Channel



Play Off Scudetto UnipolSai, Quarti Gara 2

Domenica 18 marzo 2018, ore 18.00

Dirette Lega Volley Channel

Domenica 18 marzo 2018, ore 18.15

Un match in Diretta Rai Sport + HD

(8a) Bunge Ravenna - (1a) Sir Safety Conad Perugia

(5a) Calzedonia Verona - (4a) Diatec Trentino

(7a) Wixo LPR Piacenza - (2a) Cucine Lube Civitanova

(6a) Revivre Milano - (3a) Azimut Modena



Play Off Scudetto UnipolSai, Quarti eventuale Gara 3

Sabato 24 marzo 2018, ore 18.00

Un match in Diretta RAI Sport + HD

Domenica 25 marzo 2018, ore 18.00

(1a) Sir Safety Conad Perugia – (8a) Bunge Ravenna

(4a) Diatec Trentino – (5a) Calzedonia Verona

(2a) Cucine Lube Civitanova – (7a) Wixo LPR Piacenza

(3a) Azimut Modena – (6a) Revivre Milano

Un match in diretta RAI Sport + HD, gli altri in diretta Lega Volley Channel