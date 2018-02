In Champions League, vittoria senza discussioni per la Lube Civitanova, stasera, in Belgio contro il Knack Roeselare.

Dopo il match di andata a senso unico a favore dei biancorossi e l’evidente divario tecnico, che vedeva la formazione belga distante sei punti in classifica, per Juantorena e compagni è stata una passeggiata chiudere 3-0 (25-16, 25-23, 25-23) e portandosi provvisoriamente in testa alla Pool A in attesa della sfida tra Sir Perugia e Fenerbahce, giovedì sera.

Intanto comunque i cucinieri marchigiani possono già festeggiare il passaggio ai playoff12.