6ª Giornata

Rispetta il pronostico la Sir Safety Conad Perugia che fa il suo dovere al PalaEvangelisti contro la Biosì Indexa Sora e si porta a casa la vittoria in tre set tra gli applausi dei propri sostenitori. Applausi anche a Sora, seguita a Perugia da un centinaio di tifosi festanti, che gioca un bel match, combatte su ogni palla e mette anche qualità nei fondamentali, perdendo il secondo e il terzo parziale in volata. Si dimostra più cinica e concreta la formazione di Bernardi (stasera in campo Ricci per Anzani) che sfrutta a dovere la serata “monstre” di Podrascanin (Mvp della partita con 12 punti, best scorer bianconero, con 5 muri e 2 ace) e i colpi da posto quattro di Russell (12 anche per l’americano con il 62%) e Zaytsev (9, tutti in attacco) con Colaci incredibile nelle sue mille difese da spellarsi le mani.

Sir Safety Conad Perugia - Biosì Indexa Sora 3-0 (25-18, 25-23, 26-24)

Sir Safety Conad Perugia: De Cecco 3, Zaytsev 9, Podrascanin 12, Atanasijevic 9, Russell 12, Ricci 6, Cesarini (L), Shaw 0, Colaci (L), Berger 1, Della Lunga 1. N.E. Andric, Siirila, Anzani. All. Bernardi.

Biosì Indexa Sora: Seganov 0, Rosso 8, Caneschi 4, Petkovic 18, Nielsen 5, Mattei 5, Mauti (L), Marrazzo 0, Fey 0. N.E. Duncan-Thibault, Farina, Penning, Lucarelli. All. Barbiero.

ARBITRI: Piperata, Pozzato.

NOTE - durata set: 25’, 28’, 30’; tot: 83’. MVP: Podrascanin.