Si disputa al PalaTrento, domani con inizio alle ore 18 (diretta Raisport+), il big match della 18ª giornata di Superlega, la quinta di ritorno. La Diatec Trentino sarà nuovamente impegnata di fronte al proprio pubblico contro la Cucine Lube Civitanova. Reduce da nove vittorie consecutive in campionato (miglior striscia delle ultime tre stagioni) e da una intera settimana di allenamenti senza impegni ufficiali (il match del 17° turno in casa di Castellana Grotte verrà recuperato mercoledì 24 gennaio a Bari), la formazione gialloblù affronta uno degli impegni più difficili ed attesi dell’intera stagione regolare con addosso la curiosità di misurare il proprio livello di competitività anche in vista dell’imminente Final Four di Coppa Italia.

Il remake della finale scudetto 2017 dovrà però essere sostenuto senza una pedina importante come De Pandis, out per una lesione al menisco mediale del ginocchio destro. Al suo posto nel ruolo di libero di nuovo spazio a Chiappa, come era già successo nella sfida della domenica precedente con Ravenna.

La Cucine Lube Civitanova si presenta al PalaTrento per la prima volta dopo il match tricolore con il dubbio legato all’effettiva presenza in campo di Juantorena. Lo schiacciatore italo-cubano, grande ex in campo assieme all’opposto Sokolov, ha accusato contro Latina un risentimento alla schiena e il suo nome nello starting six non è così scontato.