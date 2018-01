Anticipo di lusso al Sanbàpolis di Trento. Stasera, con fischio d’inizio alle 20.30, la Delta Informatica Trentino tornerà protagonista tra le mura amiche a distanza di un mese esatto dall’ultima apparizione casalinga, coincisa con lo splendido successo ottenuto contro Soverato il 13 dicembre scorso. Per la seconda giornata del girone di ritorno di serie A2 femminile le gialloblù ospiteranno la prima della classe, quella Lpm Bam Mondovì che guida la graduatoria a pari punti con il San Bernardo Cuneo. Un altro test, dunque, dall’alto coefficiente di difficoltà per il sestetto di Nicola Negro, voglioso di riscattare la bruciante sconfitta al tie break rimediata a Cuneo e al tempo stesso desideroso di confermarsi a ridosso del podio.

QUI DELTA INFORMATICA TRENTINO.

Per l’occasione Nicola Negro potrà finalmente contare sull’intera rosa a propria disposizione, essendo tornata ad allenarsi con il gruppo anche Silvia Fondriest, costretta a marcar visita nella trasferta di Cuneo per un attacco influenzale. «Silvia sta bene e sarà regolarmente a disposizione – conferma Nicola Negro, tecnico della Delta Informatica Trentino – Dopo la trasferta di Cuneo ci attende un’altra gara molto difficile, affrontando una delle formazioni che nella prima parte di campionato ha mostrato maggiore continuità di gioco e di risultati. Mondovì è una squadra molto attrezzata, con due attaccanti temibilissime come Bici e Rivero. Rispetto alla partita d’andata ci sarà anche Rebora, un’altra atleta di ottimo valore. Per noi si apre una fase della stagione particolarmente intensa e delicata, visto che dopo questa partita troveremo sul nostro cammino altre due squadre di alta classifica come Chieri e Collegno per poi affrontare la trasferta di San Giovanni in Marignano valida per i quarti di finale di Coppa Italia».

QUI LPM BAM MONDOVÌ.

La storia della società cuneese inizia circa trent’anni fa nell’ambito del circolo Acli Unione Sportiva Altipiano. Nel 2004 assume la denominazione attuale di LPM Pallavolo Mondovì. Nel maggio del 2008 le piemontesi sbarcano in un campionato nazionale, battendo Biella ai playoff e centrando il pass per la B2. Nel 2012/2013 la promozione in B1, nel giugno del 2016 Mondovì sconfigge Lodi in gara-2 della finalissima dei playoff e sale in A2. La prima apparizione nella seconda serie nazionale si è rivelata poco fortunata e la stagione si è chiusa con la retrocessione: in estate, però, la società ha presentato domanda di ripescaggio, accolta dalla Lega. Tantissime le novità in organico, dall’arrivo di un tecnico esperto come Delmati (ex Monza) ad una rosa rinnovatissima. Le ex gialloblù Demichelis e Rebora sono due dei fiori all’occhiello di una campagna acquisti di qualità, che ha portato in Piemonte pure l’interessante banda iberica di origini cubane Jessica Rivero (due stagioni fa a Modena in A1) e la laterale Biganzoli, lo scorso anno a Settimo Torinese.

I PROBABILI SESTETTI.

Con l’organico al completo mister Nicola Negro si affiderà al sestetto tradizionale con Moncada in regia, Kiosi opposto, Dekany e Fiesoli in posto-4, Fondriest e Moretto al centro della rete e Zardo libero. Il tecnico della compagine piemontese Davide Delmati risponderà presumibilmente con Demichelis al palleggio, Bici opposto, Biganzoli e Rivero laterali, Rebora e Tonello al centro e Agostino libero.

CURIOSITÀ.

Quello di stasera sarà il quarto scontro diretto tra Trento e Mondovì. I primi due precedenti risalgono alla regular season della scorsa stagione e in entrambe le circostanze fu la Delta Informatica ad ottenere il successo, sempre in quattro parziali. Il terzo precedente riguarda invece la gara d’andata dell’attuale campionato, vinta in quattro set dalla Lpm. Nella metà campo cuneese saranno due le “ex” in campo, l’alzatrice Ilaria Demichelis e la centrale Sofia Rebora, quest’ultima a Trento nella passata stagione. La terza “ex” dell’incontro sarà Roberta Carraro: l’alzatrice gialloblù, infatti, lo scorso anno ha vestito la maglia di Mondovì.

ARBITRI.

I direttori di gara del match tra Delta Informatica Trentino e Lpm Bam Mondovì saranno Massimo Piubelli e Luca Cecconato.